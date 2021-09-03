У США різко зросла кількість загиблих від урагану "Іда"

Кількість загиблих у результаті урагану "Іда" у США різко зросла до 46 після того, як влада Нью-Джерсі оголосила, що там загинули щонайменше 23 людини, повідомляє УНІАН.

Місцевий губернатор розповів, що більшість загиблих були в автомобілях, які "захопила" вода. За словами офіційних осіб, багато людей пропали безвісти.

Десятки людей загинули в шести східних штатах - Коннектикуті, Меріленді, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Пенсільванії та Вірджинії.

Як повідомляється, в районі Філадельфії деякі вулиці були затоплені, що призвело до затримки руху поїздів і автобусів, закриття міських організацій.

У Нью-Йорку співробітники Служби екстреного реагування врятували пасажирів поїздів, що зупинилися. Водночас деякі пасажири застрягли на ніч на станціях метро, деякі спали на лавках і не мали можливості дістатися до місця призначення.

Ураган "Іда": що відомо

Ураган "Іда" вдарив по узбережжю США рівно через 16 років після урагану "Катріна", від якого у 2005 році загинули понад 1800 осіб.

Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 230 км/год накрив Луїзіану, почалися повені та потопи у прибережних зонах. Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

Новий Орлеан після урагану залишився без світла. У місті ввели комендантську годину.

Коли ураган досяг Нью-Йорка, у місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.