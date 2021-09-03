Суд схвалив страйк залізничників Deutsche Bahn

У результаті страйку машиністів поїздів Deutsche Bahn 75% рейсів далекого прямування по всій Німеччині скасовано, повідомляє Кореспондент.

У Німеччині суд по трудових спорах у Франкфурті-на-Майні в терміновому порядку розглянув позов залізничного концерну Deutsche Bahn з питання про страйк робітників. За підсумками тригодинного обговорення ввечері в четвер, 2 вересня, суд вирішив відхилити вимогу перевізника, який домагався видачі дозволу на припинення страйку.

Як заявили в суді, страйк не переслідує незаконні цілі і, таким чином, може тривати. Deutsche Bahn подав апеляційну скаргу на це рішення до земельного суду по трудових спорах.

"Суд нам абсолютно ясно підтвердив: страйк законний, допустимий і пропорційний" , - прокоментував постанову глава Німецької профспілки машиністів GDL Клаус Везельскі.