Суд схвалив страйк залізничників Deutsche Bahn
У результаті страйку машиністів поїздів Deutsche Bahn 75% рейсів далекого прямування по всій Німеччині скасовано, повідомляє Кореспондент.
У Німеччині суд по трудових спорах у Франкфурті-на-Майні в терміновому порядку розглянув позов залізничного концерну Deutsche Bahn з питання про страйк робітників. За підсумками тригодинного обговорення ввечері в четвер, 2 вересня, суд вирішив відхилити вимогу перевізника, який домагався видачі дозволу на припинення страйку.
Як заявили в суді, страйк не переслідує незаконні цілі і, таким чином, може тривати. Deutsche Bahn подав апеляційну скаргу на це рішення до земельного суду по трудових спорах.
"Суд нам абсолютно ясно підтвердив: страйк законний, допустимий і пропорційний", - прокоментував постанову глава Німецької профспілки машиністів GDL Клаус Везельскі.
У Deutsche Bahn помітили, що колективний договір усе ще в процесі обговорення, і закликали GDL
"негайно припинити страйк і повернутися за стіл переговорів". Лідер профспілки, в свою чергу, підкреслив, що трудовий спір триватиме доти, доки DB зробить своїм співробітникам
"матеріально розумну пропозицію".