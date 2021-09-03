На Харківщині блокували поставку контрафактного палива з РФ
На Харківщині правоохоронці блокували злочинну схему з незаконного збагачення на контрафактному паливі з Російської Федерації, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ України.
"Зловмисники постачали в Україну з РФ скраплений газ для побутових потреб населення, незаконно переробляли його в автомобільний газ і реалізовували через мережу АЗС без сплати належних акцизних платежів", - йдеться в повідомленні.