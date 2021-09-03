Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Торгівля на міжбанківському валютному ринку﻿ починає входити в звичайний режим.

Нерезиденти, що на початку кожного місяця конвертують виплачені дивіденди в валюту, вже практично завершили цей процес і найближчим часом не будуть впливати на ринок своїми покупками. У той же час у експортерів, яким в кінці серпня виплатили компенсацію ПДВ, скоро почне закінчуватися гривня, і їм для поповнення оборотних коштів доведеться виходити на ринок з продажем валютних запасів. Вже сьогодні розпочнеться процес стабілізації і вирівнювання балансу попиту-пропозиції. Національний банк, як ми бачимо, пильно спостерігає за тим, що відбувається і в разі різкої зміни ситуації завжди готовий прийти на допомогу. Торгівля на міжбанку буде проходити в околицях рівня 27 гривень, піти від нього далеко вгору або вниз буде складно.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,90/27,00 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в столиці в четвер змінювалася дуже динамічно: спочатку зросла до 27,10 гривень, а до вечора опустилася до 26,99-27,00 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,98-26,99 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в районі 27 гривень.

Євро на ринку FOREX в четвер продовжив зростання і піднявся до позначки 1,1876 долара після публікації невтішною статистики в США. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 1,1872-1,1884 долара. Готівковий євро в четвер вранці продавали по 31,90-31,95 гривень, потім ненадовго цінник підняли до 32,00 гривень, а до вечора євро знову подешевшав до 31,90 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,90 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є передумови очікувати продовження зростання ціни євро.

Російський рубль в четвер встановив новий місячний максимум, піднявшись до 72,70 рублів за долар на тлі загального ослаблення американської валюти. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 72,88-72,92 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці вчора подорожчав ще на 1 копійку: з 3,65-3,67 до 3,67-3,68 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль продаватимуть по 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.