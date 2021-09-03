Легендарний гурт ABBA презентував нові пісні
Легендарний шведський гурт ABBA вперше за 40 років презентував 2 нові пісні. Також 5 листопада колектив планує випустити новий альбом та потішить шанувальників віртуальними "гастролями", повідомляє 24 Канал.
Музиканти презентували новий проєкт в лондонському Олімпійському парку. Тепер фанати у різних куточках світу нетерпляче очікують на прем'єру нової платівки.
Нові пісні гурту ABBA
Колектив опублікував на особистому ютуб-каналі фортепіанну баладу I Still Have Faith in You ("Я все ще вірю в тебе"). У відеороботі нова музика покладена на старі кадри з виступів ABBA.
ABBA – I Still Have Faith in You: дивіться відео онлайн
Друга пісня вийшла під назвою Don't Shut Me Down ("Не закривай мене").
ABBA – Don't Shut Me Down: дивіться відео онлайн
Альбом та "гастролі" ABBA
5 листопада має відбутися прем'єра нового альбому ABBA – Abba Voyage, до якого увійдуть 10 пісень. Віртуальні "гастролі" гурту розпочнуться 27 травня 2022 року. Вони відбуватимуться в побудованому залі на сході Лондона. "Концерти" заплановані 6 днів на тиждень.