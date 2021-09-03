Експерти назвали особливість китайської вакцини CoronaVac

Китайська вакцина CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, якою роблять щеплення в Україні, є інактивованою - містить "убитий" вірус. Експерти вважають, що препарат може надавати більш комплексний захист, але однозначного вердикту з цього приводу у світі немає, повідомляє РБК-Україна.

За даними, якими оперує ВООЗ, ефективність CoronaVac проти зараження з вираженими симптомами становить 67%. Проти госпіталізації - 85%, від летального результату - 80%.

"При введенні інактивованих вакцин імунна система знайомиться не тільки з одним білком вірусу, а з усією структурою вірусу. Йому буде складніше змінити всю свою структуру, щоб прослизнути в організм" , - пояснив імунолог Борис Донський.

За словами професора Володимира Широбокова, сьогодні у світі тестують ефективність вакцин тільки по синтезу антитіл проти S-білка. Але разом з тим слабко досліджують механізм клітинної пам'яті, яку запускає N-протеїн.

"Нуклеокапсидний антиген N стимулює не тільки захист від вірусу коштом антитіл, але й активізує клітинний імунітет. Його протидію коронавірусній інфекції на сьогодні ще слабо досліджено. Я думаю, що саме клітинний імунітет становить базовий захист, але зараз, як правило, тестують тільки антитілоутворювання " , - говорить вірусолог.

Є й інші погляди на це питання: імунітет, натренований розпізнавати S-білок на поверхні вірусу, може виявитися більш інтенсивним, ніж той який бореться з кожним білком окремо.

Автор: Уляна Безпалько