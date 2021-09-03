Тіні Кароль знайшли заміну в "Танцях з зірками": хто став ведучою шоу
У новому сезоні популярного українського проєкту "Танці з зірками" з'явилася нова ведуча – Іванна Онуфрійчук. Вона замінить співачку Тіну Кароль і вийде на сцену разом з Юрієм Горбуновим, повідомляє Обозреватель.
Про це стало відомо на сторінці в Instagram-stories Онуфрійчук. Варто зазначити, що у дівчини вже є великий досвід у цій сфері.
Сама Онфрійчук родом з Вінницької області, вона є моделлю та актрисою. З 2018 року веде шоу "Без краватки" на телеканалі НЛО TV.