Букмекери оцінили шанси України на вихід на ЧС-2022

Спортивні аналітики не вірять у те, що у збірної України залишилися шанси на пряме потрапляння на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі. Вони практично не сумніваються в тому, що Франція залишиться на першій позиції в нашій відбірковій групі та завоює путівку на Мундіаль. Імовірність настання цієї події оцінена котируванням 1,10, повідомляє Обозреватель.

Незважаючи на це, букмекери все ще вважають, що наша національна команда зуміє вийти в плей-оф. На те, що Україна закінчить кваліфікацію на першому або другому місцях, можна поставити за коефіцієнт 1,72, а на перемогу підопічних Олександра Петракова в групі – за 9,00.

Фінляндія і Боснія і Герцеговина, на думку аналітиків, мають приблизно рівні шанси на потрапляння в стикові матчі: 3,75 і 4,00, відповідно.

Котирування на вихід із групи, в якій грає Україна. Джерело: Bet365

Відзначимо, що 10 збірних, що посядуть другі позиції в групах, і ще 2 національні команди з Ліги націй потраплять у плей-оф відбору на ЧС-2022. Там їх розподілять за трьома турнірними сітками, в межах яких будуть зіграні півфінали та фінал. Так будуть визначені ще три учасника Мундіалю з європейської конфедерації.

У суботу, 4 вересня, підопічні Петракова приймуть у Києві на НСК "Олімпійський" французів.