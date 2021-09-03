"Слуги народу" хочуть провести у Раді "морський день"

Народні депутати від «Слуги Народу» хочуть призначити у Верховній Раді спеціальний пленарний день, який буде повністю присвячено законопроєктам портової сфери та морегосподарського комплексу.

Про це повідомив﻿ голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко під час робочої поїздки до Одеси, де він провів зустріч із підприємцями та посадовцями морської галузі.

«Питань настільки багато, що в нас уже визріває «морський день» у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і в цей день будемо голосувати лише їх» , – пояснив він.

Як зазначив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков, від роботи водного транспорту залежить добробут понад 1 мільйона українців, якщо рахувати працівників цієї сфери разом із членами їхніх родин.

«При цьому в галузі накопичено багато питань, які тривалий час не вирішувалися. Це питання покращення господарської діяльності, відновлення фінансування галузі, використання портових зборів, дерегуляції та багато інших питань, вирішення яких має призвести до покращення стану справ у галузі водного транспорту» , – сказав заступник міністра.

Серед проблем, озвучених учасниками зустрічі, були такі:

дивідендна політика, яка не дозволяє державним підприємствам залишати достатньо коштів на власний розвиток;

заохочення переводу суден на український прапор;

передача частини доходів від портової галузі на потреби громад;

складні процедури конкурсів на керівні посади в державних структурах, через що керівники більшості таких підприємств працюють у статусі виконуючих обов’язки;

відсутність достатніх коштів на днопоглиблення;

складні регуляторні процедури при побудові приватних об’єктів на землях водного фонду;

високі тарифи на залізничні перевезення, які призводять до перевантаження автошляхів до портів;