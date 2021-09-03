Audi показала свій найрозкішніший електромобіль

Новий Audi Grandsphere презентували онлайн в Німеччині, повідомляє АвтоПортал.

Концепт-кар є передвісником нового покоління флагманського Audi A8. Публіці його покажуть через кілька днів на автошоу в Мюнхені.

Audi Grandsphere - великий чотиримісний седан завдовжки 5,35 м, шириною 2 м і висотою 1,39 м. Авто вийшов динамічним на вигляд - з купеобразного дахом і звуженою задньою частиною. На концепті також показали новий стиль фірмової решітки радіатора.

Двері Audi Grandsphere виконані орними, причому авто розпізнає власника і завантажує його збережені настройки. У салоні зображення проектується прямо на передню панель - вона замінює собою дисплей. При активації автопілота кермо і педалі ховаються.

Audi Grandsphere оснастили двома електромоторами (по одному на вісь), сумарно розвиваючими 710 к. с. і 960 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4 с. Авто отримав повнокероване шасі і пневмоподвеску з функцією ськана дороги.

Акумуляторна батарея на 120 кВт∙год забезпечує запас ходу в 750 км. Audi Grandsphere підтримує 800-вольтную зарядку - підзарядитися на 80% можна за 25 хвилин.