Українське суспільство не допустить авторитарного режиму - Зеленський

Сильне й демократичне громадянське суспільство, що є в Україні, робить неможливим встановлення авторитарного режиму, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету в межах візиту до США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба президента, у відповідь на запитання, чи не боїться він, убивши "дракона", стати "драконом", Зеленський сказав, що появи такого "дракона" українське суспільство не допустить.

"Щодо "вбити дракона", то я президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії. – ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть" , - упевнений президент.

Він також зазначив, що українці та росіяни мають загальні періоди історії і спільні перемоги, проте державна політика Росії кардинально відрізняється від політики України й "спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати".