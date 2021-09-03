"Талібан" зазнав великих втрат у Панджшері

Фронт національного опору Афганістану повідомляє про взяття під свій контроль міста Чарикар, центру провінції Парван на північ від Кабула, і про те, що в результаті боїв у Панджшері "Талібан" зазнав великих втрат, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Представники фронту написали у твіттері, що минулої ночі таліби продовжили штурм Панджшерської долини з декількох напрямків: з боку перевалу Хавак, через долину Андараб, з боку перевалу Саланг, у районі повіту Шотул, а також з боку міста Гулбахор, провінції Парван. За їх даними, "Талібан" перед початком штурму змусив компанії відключити Панджшері послуги зв'язку та інтернету, а також подачу електроенергії.

За всіма трьома напрямками, наголошується в повідомленнях у твіттері, таліби зазнали важких втрат, десятки тіл бойовиків залишаються на полі бою. Кілька десятків радикалів здалися в полон, серед бійців фронту також є втрати.

На перевалі Ховака таліби втратили не менше 100 осіб убитими, повністю розгромлено угруповання в повіті Шотул, угруповання в районі Саланг блоковано, додали представники антиталібського опору.

Успіхи сил опору в інших провінціях

У ході контратаки бійцям Фронту вдалося відкинути терористів за межі міста Чарикар, під контроль був взятий центр провінції Парван.

Повідомляється також про те, що прихильникам Ахмада Масуда, який очолює антиталібівський Фронт, вдалося відбити у талібів чотири повіти в провінції Бадахшан.

Представники Фронту повідомляють у соцмережах про зіткнення з радикалами і в провінції Тахар, в тому числі в розташованому поблизу з кордоном з Таджикистаном повіті Хваджа-Гхар.

За даними місцевих ЗМІ, це стало можливим після того, як таліби зазнали важких втрат у боях проти Панджшері і були змушені відтягнути на цей напрямок додаткові сили з Бадахшана, Тахара і Кундуза, послабивши свої позиції в цих провінціях.

"Талібан" поки що ніяк не коментує те, що відбувається навколо Панджшері.

Напередодні в інтернеті з'явилися відеоматеріали, зняті "Талібаном", на яких зображені, імовірно, бойовики терористичної організації "Аль-Каїда", що виїжджають з Кабула в бік Панджшері.