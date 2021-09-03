Підприємства Міненерго отримали сотні мільйонів збитків

За другий квартал 2021 року підприємства Міністерства енергетики отримали 295,5 мільйона гривень сукупних чистих збитків, повідомляє Марлiн.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств за ІІ квартал 2021 року.

Загалом 24 енергетичних державних підприємства отримали збитки на суму 441,7 млн грн, у той час як 15 підприємств принесли прибуток – 146,2 млн грн. Одне підприємство вийшло в "нуль".

Найбільші збитки у другому кварталі отримали наступні держпідприємства:

Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 238,6 млн грн

ДП "Первомайськвугілля" – 86,7 млн грн

ДП "Шахта ім. М.С. Сургая" – 82,2 млн грн

ДП "Торецьквугілля" – 67,5 млн грн

ПАТ "Лисичанськвугілля" – 47,9 млн грн