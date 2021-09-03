Opel анонсувала електричну Astra
Німецька компанія Opel підтвердила плани випуску електричної версії популярного хетчбека Astra. Поява автомобіля на ринку заплановано на 2023 рік, повідомляє Обозреватель.
Про це пише пресслужба виробника. Розширення сімейства електромобілів є частиною стратегії компанії по електрифікації та повного переходу на електротягу у Європі до 2028 року.
Шоста генерація Opel/Vauxhall Astra була представлена в липні цього року. Спочатку в гамі будуть автомобілі з традиційними ДВС та гібриди. Новинка побудована на платформі EMP2, яка вже використовується на родинних моделях Peugeot 308 та DS 4. А ось "зелена" модифікація буде використовувати електричну архітектуру e-VMP.
Новий керівник Opel Уве Хохгешуртц розповів, що "Astra стане першою моделлю компанії, яка буде пропонувати одночасно версії з гібридним і повністю електричним силовим агрегатом. Крім того, для Astra вперше буде доступна така широка гама двигунів".
Astra-e поповнить лінійку електромобілів Opel, яка вже представлена моделями Rocks-e, Corsa-e, Mokka-e, Combo-e Life і Vivaro-e Life. Крім них компанія пропонує три комерційні моделі на електротязі – Combo-e, Vivaro-e та Movano-e.
Від своїх родичів з ДВС електрична Astra успадкує дизайн і внутрішнє оформлення. Автомобіль отримає характерне облицювання радіатора в новому фірмовому стилі, а також цифровий кокпіт з двома дисплеями. З нечисленних відмінностей – порт для зарядки АКБ, а також власна графіка шкали приладів і додаткові функції інфо-розважальної системи.