Рекордними темпами відремонтували 116 км траси до Молдови

На Вінниччині після 90 днів ремонту за програмою президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” був відкритий рух автомобільною дорогою Р-08 Немирів – Ямпіль довжиною 116 км.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, який відкрив нову дорогу разом із заступником голови Укравтодору Андрієм Івком та представником генпідрядника. За словами Андрія Івка, дорогу Р-08 на Вінниччині виконано якісно та у стислі терміни – лише за три місяці, з використанням сучасних технологій та забезпеченням відповідних вимог щодо освітлення, облаштування узбіч тощо.

Дорога Немирів – Ямпіль передує прикордонному пункту пропуску, де планується побудувати міст. Окрім покриття, на трасі відремонтовано 8 мостових споруд, перевлаштовано та подовжено 55 водопропускних труб.

"Відновлення саме цього об’єкта було вкрай важливим, адже через ділянку Р-08 пролягає основний маршрут Київ – Кишинів. У планах – спорудження мосту Ямпіль-Косеуць. Крім цього, тривають перемовини з профільним міністерством Республіки Молдова стосовно точки з’єднання, прикордонних пунктів" , – повідомив Івко.

Сергій Борзов додав, що у народі цю дорогу називають "дорогою президентів". Він зауважив, що 27 серпня у Кишиневі, під час святкування Дня незалежності Республіки Молдова, у ході зустрічі президента України Володимира Зеленського та президентки Республіки Молдова Майї Санду досить високо оцінили реалізацію проєкту будівництва дороги та мостового переходу на кордоні держав.

На початку 2021 року президент України Володимир Зеленський і президентеп Молдови Майя Санду підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу між країнами.