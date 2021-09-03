Названа головна "мішень" талібів в Афганістані
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів, кого передовсім таліби розстрілюють в Афганістані, повідомляє ТСН.
Про це він повідомив під час передачі "Право на владу" на 1+1.
"Ми отримуємо інформацію про те, що під Кандагаром розстріляли одного з відомих афганських журналістів, розстрілюють чиновників, які співпрацювали з попередньою владою, розстрілюють перекладачів. Я буквально вчора розмовляв з перекладачем канадського контингенту, якого наші спецпризначенці вивезли з Кабула. Він каже: "Ми були і залишаємося головною мішенню для Талібану. Тому що Талібан саме нас, перекладачів, вважає очима і вухами коаліції". Тобто вбий перекладача - і ти помножиш на нуль солдатів, які проводять операцію на полі бою", - зауважив він.