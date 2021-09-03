Fitch підвищило прогноз цін на газ на найближчі два роки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило оцінку вартості газу в найближчі два роки через істотне підвищення цін з початку поточного, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як говориться в повідомленні агентства, також перегляд прогнозу обумовлений відновленням попиту і проблемами в ланцюжках поставок.

Найістотніше були підняті очікування щодо вартісних орієнтирів на європейському газовому хабі TTF. Поточні рекордно високі спотові ціни обумовлені екстремальними погодними умовами цього року, низькими запасами газу в сховищах, високим попитом в Азії, відновленням попиту в Європі і недостатніми додатковими поставками.

Європейські спотові ціни тісно корелювали з цінами в Східній Азії, оскільки поставки зрідженого природного газу (СПГ) в Європу скоротилися з 2020 року, і обидва регіони конкурують за доступні обсяги поставок. Запаси в сховищах Європи значно нижче рівнів кінця серпня 2019-го і 2020-го років.

"Очікується, що деякі з цих проблем збережуться і в 2022 році, і тому ми також підвищили наші оцінки на наступний рік. Проте, оцінки вартості газу в 2022 році набагато нижче рівнів 2021 року, оскільки ми очікуємо, що погодні умови нормалізуються і "Газпром" трохи збільшить свій експорт", - йдеться в повідомленні Fitch.

1 вересня повідомлялося, що в ході торгів ціна на газ в Європі подолала позначку $646 за 1 тис. кубометрів.