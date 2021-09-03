Андрій Шевченко замилував зворушливим фото з мамою і сестрою

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зворушив мережу сімейною фотографією. В Києві він зібрав найрідніших на вечерю. Серед рідних, з якими чоловік провів час, були його мама та сестра, повідомляє 24 Канал.

Андрій Шевченко у своєму інстаграмі здебільшого публікує світлини з футбольного життя. Однак неабияк зацікавлюють його понад мільйонну аудиторію підписників сімейні кадри.

Сімейне фото Андрія Шевченка

У Києві чоловік зібрав найрідніших на вечерю. Сім'я зібралася в затишному закладі столиці, де провела час за душевними розмовами.

Андрій Шевченко ніжно обіймав маму – Любов Михайлівну та племінницю. Позаду них стояла старша сестра 44-річного футболіста – Олена разом із чоловіком. На їхніх обличчях сяяли усмішки. Видно, що цього сімейного вечора всі неабияк задоволені.

"Сімейна вечеря в Києві. Люблю вас" , – написав Шевченко під фото.