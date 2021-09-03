Швеція здобула вольову перемогу над Іспанією
Швеція здобула вольову перемогу над Іспанією в домашньому матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року, який має пройти в Катарі. Поєдинок, який пройшов на стадіоні в передмісті Стокгольма, закінчився з рахунком 2:1, повідомляє Обозреватель.
"Червона фурія" швидко підтвердила реноме фаворита зустрічі, відзначившись голом уже на 4-й хвилині. Карлос Солер відгукнувся на навіс на дальню штангу і забив перший м'яч за збірну в дебютному матчі.
Буквально в наступній атаці господарі відігралися зусиллями Александера Ісака, який перехопив "круглого" після помилки захисника та завдав точного удару низом у дальній кут. Іспанці традиційно більше володіли м'ячем, але це не допомагало їм створювати реальну загрозу біля воріт "Тре Кунур".
Під кінець години гри шведи вийшли вперед. Деян Кулушевськи обіграв захисника гостей на фланзі та виконав націлений пас у штрафний майданчик, де на "круглого" вже чекав Віктор Классон. Він прийняв передачу й другим дотиком пробив у ближній кут.
Надалі рахунок міг змінитися як в одну, так і в іншу сторону, але й ті, й інші свої моменти для голів не реалізували.
Швеція лідирує в групі B з 9 очками після 3 поєдинків. Іспанці зіграли вже 4 матчі та набрали в них всього 7 пунктів. Тепер навіть виграш усіх матчів не гарантує "Червоній фурії" перше місце та пряму путівку на ЧС-2022.