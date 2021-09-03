Швеція здобула вольову перемогу над Іспанією в домашньому матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року, який має пройти в Катарі. Поєдинок, який пройшов на стадіоні в передмісті Стокгольма, закінчився з рахунком 2:1, повідомляє Обозреватель.

"Червона фурія" швидко підтвердила реноме фаворита зустрічі, відзначившись голом уже на 4-й хвилині. Карлос Солер відгукнувся на навіс на дальню штангу і забив перший м'яч за збірну в дебютному матчі.

Солер відкрив рахунок у матчі

Буквально в наступній атаці господарі відігралися зусиллями Александера Ісака, який перехопив "круглого" після помилки захисника та завдав точного удару низом у дальній кут. Іспанці традиційно більше володіли м'ячем, але це не допомагало їм створювати реальну загрозу біля воріт "Тре Кунур".

Ісак повернув свою команду в гру

Під кінець години гри шведи вийшли вперед. Деян Кулушевськи обіграв захисника гостей на фланзі та виконав націлений пас у штрафний майданчик, де на "круглого" вже чекав Віктор Классон. Він прийняв передачу й другим дотиком пробив у ближній кут.

Надалі рахунок міг змінитися як в одну, так і в іншу сторону, але й ті, й інші свої моменти для голів не реалізували.

Швеція лідирує в групі B з 9 очками після 3 поєдинків. Іспанці зіграли вже 4 матчі та набрали в них всього 7 пунктів. Тепер навіть виграш усіх матчів не гарантує "Червоній фурії" перше місце та пряму путівку на ЧС-2022.