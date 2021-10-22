Тренди моди для чоловіків в сезоні осінь-зима 2021-2022

Багато трендів минулого року перекочували до нового сезону, проте акценти в кольорах, фактурах і принтах помітно змінилися. Фасони стали зручніше і суворіше, а колірна гамма рідко вражає погляд яскравими та помітними квітами, повідомляє Tossy.

Повсякденна чоловіча мода стала істотно комфортніше: в тренді - затишні пальто, брюки вільного крою і м'які джемпери, які дозволяють створювати розслаблені аутфіти в стилі кежуал. Багато дизайнерів використовують в образах аристократичні деталі і мотиви клубного стилю. У зв'язку з цим модними будуть оксамитові й велюрові фактури, які забрали лідерські позиції у твіду і вовни.

Наймоднішим з них в новому сезоні будуть стильні рукавички нетипових відтінків.

Саме цей аксесуар допоможе розставити акценти в зимових і осінніх образах.

Що стосується модних колірних рішень, то більшість представників сильної статі оцінять її з гідністю - в тренді будуть всі відтінки коричневого, бежевого, сірого, хакі. У моді залишаються речі оливкового, чорного і бордового відтінків.

Також дизайнери рекомендують звернути увагу на відтінки гнилої вишні, грозового неба і витриманого вина. Новинками в чоловічій моді стануть відтінки лаванди й фіолетового, які будуть вельми популярні в прийдешньому сезоні. З принтів актуальними в чоловічих образах будуть анімалістичні візерунки, а також наявність логотипів - ще один тренд вісімдесятих років.

З класики можна відзначити шотландську клітинку, яка підкреслює аристократизм і незворушність чоловічого образу.