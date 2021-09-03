План трансформації України: оприлюднено список проєктів
У своєму Плані трансформації України на 5-10 років президент Володимир Зеленський презентував 80 проєктів на суму 277 млрд доларів, повідомляє Дiлова Столиця.
Деякі з проєктів оприлюднив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Він зазначив, що "зі зрозумілих причин" не буде публікувати проєкти Міністерства оборони.
Список деяких проєктів:
- розбудова мережі державних ключових дослідницьких лабораторій, обрання пріоритетних для українсько-американського співробітництва наукових напрямів, за якими українські вчені отримають сучасну дослідницьку (в тому числі електронну) інфраструктуру;
- участь у програмі з дослідження Місяця Artemis, участь у програмі НАСА щодо розвитку пілотованих польотів на поверхню Місяця та в майбутньому на Марс;
- трансфер технологій виробництва лікарських засобів та імунобіологічних препаратів з США в Україну;
- створення системи, спрямованої на комплексне сприяння ветеранського підприємництва та впровадження інституційно-фінансових інструментів ветеранського підприємництва, зокрема, через впровадження Українського ветеранського фонду;
- розвиток в Україні виробництва титанової продукції, апатиту та рідкоземельних елементів для країн-партнерів Північноатлантичного альянсу;
- виробництво біопалива 2-го покоління (зокрема, біодизелю) для експорту до ЄС і подальшого споживання в Україні;
- будівництво мережі установок для виробництва біогазу, біометану і електроенергії з біомаси;
- "Американо-український кіберальянс": посилення можливостей України і США у сфері кібербезпеки;
- будівництво в Україні масштабних дата-центрів з хмарними сервісами від корпорацій Amazon — AWS, Microsoft Azure, Alphabet — Google Cloud;
- будівництво веж під базові станції мобільного звʼязку вздовж залізничних колій, надання кредитних ресурсів під 0% для придбання українськими мобільними операторами телекомунікаційного обладнання американського виробництва;
- модернізація (заміна, ремонт, теплоізоляція) мереж теплопостачання та впровадження «розумних мереж» сегмента виробництва та постачання теплової енергії;
- впровадження комплексної програми енергоефективності, яка включає заходи щодо теплоізоляції житлових будинків, установка енергоефективнішого обладнання і систем вимірювання, включаючи «розумні лічильники» разом із заходами щодо стимулювання енергозбереження споживачами;
- облаштування підземних сховищ газу Нафтогазу для зберігання вуглецю;
- будівництво Київської обхідної дороги, залучення інвестицій у будівництво 6 нових секцій доріг загальною протяжністю 150 км, більше 20 транспортних розвʼязок, нового мосту через Дніпро;
- будівництво плавучого українського LNG-терміналу та інфраструктури для його приєднання до української ГТС;
- інтеграція Української залізничної системи з європейською, впровадження західних стандартів замість радянських, поєднання Києва високошвидкісними шляхами з польським кордоном ЄС та м. Одеса за рахунок будівництва двох швидкісних ліній загальною довжиною 1.1 км, 6 залізничних вокзалів, придбання 22 локомотивів, збільшення використання екологічного залізничного електротранспорту.