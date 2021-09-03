План трансформації України: оприлюднено список проєктів

У своєму Плані трансформації України на 5-10 років президент Володимир Зеленський презентував 80 проєктів на суму 277 млрд доларів, повідомляє Дiлова Столиця.

Деякі з проєктів оприлюднив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що "зі зрозумілих причин" не буде публікувати проєкти Міністерства оборони.

Список деяких проєктів: