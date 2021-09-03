Перекази від трудових мігрантів в Україну будуть скорочуватися

Зростання надходжень валюти від трудових мігрантів в країну наблизилося до свого максимуму, а в перспективі 10 років воно може почати скорочуватися, повідомляє Деловая столица.

Грошовий потік

Національний банк України оприлюднив свіжу статистику про обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну. Згідно з цими даними за січень-липень цього року обсяг приватних грошових переказів в порівнянні з січнем-липнем минулого року зріс на 11%, до $ 7,3 млрд. При цьому така позитивна динаміка (зростання обсягу переказів приблизно на 11%) зберігається вже як мінімум третій місяць поспіль — з травня цього року.

Тому цілком очікувано, що в цьому році вливання в українську економіку з боку трудових мігрантів поставлять черговий рекорд. Якщо в 2019 р. і в 2020 р. обсяг валюти, що надійшла від мігрантів, склав приблизно по $12 млрд, то в цьому році можна очікувати більш $13 млрд. До речі, зростання обсягу грошових переказів до $13,3 млрд прогнозував ще в липні заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

З очікуваним збільшенням надходжень валюти від трудових мігрантів погоджується і президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. За його словами, кількість поїздок українських трудових мігрантів до Польщі (де їх найбільше — близько 1,5 млн) в цьому році зростає. Він наводить таку статистику: якщо всього за 2020 р. з України в Польщу в'їхало 3,6 млн осіб (а левова частка від цієї кількості — це саме трудові мігранти, оскільки туризм так і не відновився після карантину), то тільки за першу половину цього року кордон між Україною і Польщею перетнули 2 млн чоловік.

При цьому на збільшення обсягу грошових переказів вплине і підвищення мінімальної зарплати трудових мігрантів у Польщі — тільки в цьому році вона зросла на 200 злотих (1400 грн), а ще на 200 злотих вона виросте в наступному році.

Поїде ще більше робочих рук

Василь Воскобойник вважає, що в Україні вже сформувався прошарок населення, яке постійно їздить за кордон на заробітки. Але з часом ці люди змушені робити вибір: продовжувати і далі періодично виїжджати на заробітки за кордон і потім повертатися в Україну, або ж залишитися там назавжди, забравши свою сім'ю.

"І це вже не трудова міграція, а еміграція. Якщо це відбувається, то кому тоді будуть перераховуватися гроші в Україну?" — сказав він.

При цьому Польща, яка має, як і вся Європа, демографічну кризу, хоче залучити до 6 млн громадян з України, Білорусі, Росії, Вірменії та Грузії до себе на постійне проживання. І для цього вона створює і створюватиме нові програми, що стимулюють цей процес.

Наприклад, як зазначив Василь Воскобойник, польський уряд планує з 2022 р. дати українцям, які приїдуть вперше на роботу, можливість не платити половину податків. Ця норма, як очікується, буде діяти протягом 4-х років. Але мало того, вона також буде поширюватися і на бізнес, який переїде в цю країну.

"Тому що в Польщі розуміють — економічне зростання залежить від наявності вільних робочих рук" , — сказав він.

Ця норма тільки посилить відтік з України в Польщу бізнесу, який і так вже активно туди перебирається. Посол України в Польщі Андрій Дещиця в липні цього року оприлюднив таку статистику: якщо в 2014 р. в Польщі було 680 фірм, власниками яких були українці, то до 2021 р. їх чисельність зросла вже до 16 тис.

Грошей більше не стане

Таким чином, очікувати подальшого зростання припливу валюти з-за кордону від трудових мігрантів не варто. Навпаки, для України активізація еміграції робочих рук обернеться зниженням припливу грошових переказів. При цьому експерти не очікують, що потік валюти, яка надходить з-за кордону, підтримає нова хвиля трудових мігрантів. За оцінкою демографів, до 2030 р. кількість працездатного населення України скоротиться на 3 млн осіб, і це без урахування тих, хто виїде за кордон і там залишиться, — це саме скорочення через старіння і вимирання населення. А відсоток тих, хто буде залучений в трудову міграцію, залишиться приблизно на сьогоднішньому рівні — 16-18%, і він навряд-чи підвищиться через інертність населення.

Тому через скорочення працездатного населення скоротиться і кількість трудових мігрантів, а разом з цим — і приплив валюти, яка сьогодні так бадьоро підживлює українську економіку.

Автор: Олександр Суков