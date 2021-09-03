У Молдові наполягають на виведенні російських військ з Придністров'я

Віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Владислав Кульмінський висловився за пошук політичних рішень для виведення російських військ з Придністров'я і утилізації боєприпасів з простроченим терміном зберігання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Позиція Молдови з цього питання ніколи не змінювалася і була послідовною. Республіка Молдова має статус нейтральної держави, і цей нейтралітет повинен бути повністю забезпечений. Ця тема пов'язана як з двосторонніми, так і з багатосторонніми відносинами, нам потрібно працювати за кількома напрямками. Для вирішення цієї проблеми треба шукати політичні рішення на багатосторонньому рівні. Процес може бути забезпечений лише політичним і мирним підходом" , - сказав Кульмінський у четвер в ефірі телеканалу Publika TV.

Він вказав, що позиція Кишинева про виведення російських військ з Придністров'я залишається незмінною. Що стосується утилізації боєприпасів на складах у селі Колбасна на лівому березі Дністра, Кульмінський заявив, що цей процес повинен проходити під міжнародним контролем.

За словами віце-прем'єра, ці питання обговорювалися під час візиту до Кишинева заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який підтвердив готовність Москви брати участь у цьому процесі.