У Молдові наполягають на виведенні російських військ з Придністров'я
Віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Владислав Кульмінський висловився за пошук політичних рішень для виведення російських військ з Придністров'я і утилізації боєприпасів з простроченим терміном зберігання, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Позиція Молдови з цього питання ніколи не змінювалася і була послідовною. Республіка Молдова має статус нейтральної держави, і цей нейтралітет повинен бути повністю забезпечений. Ця тема пов'язана як з двосторонніми, так і з багатосторонніми відносинами, нам потрібно працювати за кількома напрямками. Для вирішення цієї проблеми треба шукати політичні рішення на багатосторонньому рівні. Процес може бути забезпечений лише політичним і мирним підходом", - сказав Кульмінський у четвер в ефірі телеканалу Publika TV.
Він вказав, що позиція Кишинева про виведення російських військ з Придністров'я залишається незмінною. Що стосується утилізації боєприпасів на складах у селі Колбасна на лівому березі Дністра, Кульмінський заявив, що цей процес повинен проходити під міжнародним контролем.
За словами віце-прем'єра, ці питання обговорювалися під час візиту до Кишинева заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який підтвердив готовність Москви брати участь у цьому процесі.
"Не можна сказати, що та чи та тема обговорювалася детально, тому що його візит був нетривалим. У принципі нічого нового не було сказано: була озвучена підготовка до роботи над цією темою. У Колбасні зберігається близько 20 тисяч тонн боєприпасів, з яких 10 тисяч тонн прострочені. Вони небезпечні для всіх. Це питання не геополітики, а фізичної безпеки", - заявив Кульмінський.