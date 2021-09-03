У Білорусі прокоментували взаємини з талібами в Афганістані

Відносини Білорусі з Афганістаном будуть залежати від дій талібів, що прийшли до влади в цій країні, заявив журналістам міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Не можна поспішати. Треба подивитися, як буде розвиватися ситуація всередині Афганістану, який буде сформовано уряд, про які політичні принципах вони (таліби - ред.) заявлять, як будуть вибудовувати відносини з сусідами. Найголовніше, щоб було чітке розуміння того, що з Афганістану не повинна виходити загроза для суміжних країн та нашої держави" , - сказав Макей.

Він додав, що Афганістан представляє для Білорусі серйозний інтерес.