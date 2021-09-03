Toyota RAV4: які є альтернативи на авторинку

Лідери в сегменті компактних кросоверів визначилися давно, але далеко не всі покупці готові йти на поводу у думки більшості. Що можуть запропонувати покупцям інші учасники ринку, повідомляє Auto.Ria.

Представлене в 2018 році п'яте покоління Toyota RAV4 стало бестселером на нашому ринку практично відразу після місцевої прем'єри. І незважаючи на те, що паркетник вже не можна назвати найсвіжішим, клієнти шикуються в чергу за новеньким авто приблизно так само, як це було в 2020-му. І це при тому, що японський кросовер змагається за клієнта в одному з найбільш переповнених сегментів ринку. Повний список всіх конкурентів цього авто дуже великий, так що сьогодні ми зупинимося на тих, про присутність яких у нас часто і часом незаслужено забувають.

Toyota RAV4

Причини любити RAV4 у кожного автомобіліста свої. Кому-то цей автомобіль подобається за агресивний дизайн, який сильно дисонують з попередніми поколіннями, інші більше орієнтуються на престижність бренду і імідж виробника міцних і надійних авто. Ну і зрозуміло, головним чинником при покупці є ціна, - і в цьому плані у Toyota є рішення майже на будь-який (нехай і не самий худий) гаманець.

На даний момент вхідний цінник за RAV4 починається з 692 180 гривень, що дуже навіть непогано, якщо порівняти з конкурентами. При цьому за ці гроші ви отримуєте найпростіший передньопривідний кросовер з дволітровим бензиновим мотором і 6-ступінчастою механікою. З огляду на особливості трансмісії і вимоги цільового клієнта, цю версію складно розглядати навіть як початкову, а точно такий же автомобіль, але з варіатором обійдеться вже на 50 тисяч дорожче.

Топових модифікацій тут відразу кілька. За 1 080 140 гривень можна купити кросовер в багатому виконанні Premium зі звичайним дволітровим 173-сильним мотором. Доплативши ще близько 100 тисяч гривень можна замінити силову установку на 2,5-літровий гібрид, а на вершині цього списку варто гібридний RAV4 з можливістю підзарядки від електромережі. За таку версію в автосалоні вже просять 1 688 180 гривень. Для порівняння, за ці гроші можна вже дивитися Land Cruiser Prado або Highlander у не бідній комплектації.

Але в цілому новий RAV4 продовжує традиції своїх предків. Добре зібраний автомобіль з не бідними комплектаціями і широким переліком версій на будь-який гаманець. До мінусів автомобіля можна зарахувати відсутність дизельних модифікацій, які не дуже темпераментний мотор в базовій версії, ну і необхідність очікувати поставок в черзі також складно зарахувати до плюсів. Втім, зараз з наявністю справи йдуть трохи легше.

Mazda CX-5

Стильна, трохи більш компактна японська альтернатива з Хіросіми. Автомобілі цього бренду у нас зазвичай вибирають люди молодші, ніж ті, хто їздить на «Тойотах», - і їх прийнято вважати більш «азартними» на дорозі. Але на ділі особливої різниці з попереднім «японцем» в плані динаміки тут не побачити. Як мінімум, якщо брати до уваги базові версії.

На нашому ринку на найдоступніші модифікації CX-5 встановлюється 150-сильна дволітрова бензинова «четвірка», що працює з 6-ступінчастим "автоматом". У переднеприводном виконанні такої кросовер у нас оцінений в 785 900 гривень, а за повнопривідну модифікацію доведеться доплатити близько 90 тисяч гривень. При цьому в обох випадках вам для вибору доступно тільки базове виконання Touring.

Більш потужний 194-сильний 2,5-літровий агрегат використовується в найдорожчих комплектаціях Style + (від 1 034 400) і Top (від 1 129 600 грн). Але навіть з цим мотором розраховувати на ураганну динаміку особливо не варто. Що ж стосується самих виконань, то вони помітно відрізняються від базового. Тут вже пропонується шкіра в оббивці салону, проекційний дисплей навпроти водія і багато інших цікавих особливостей.

В цілому Mazda CX-5 підкуповує клієнтів своїм цікавим фірмовим дизайном і добротними матеріалами салону, які можна зустріти в топових виконаннях. У плані силових установок вибір обмежується бензиновими атмосферними «четвірками» без можливості вибрати «повноцінний» гібрид або турбодизель.

Citroen C5 Aircross

Один з найбільш незвичайних представників цього сегмента, який сильно відрізняється від «японців» або «корейців». Причому, крім нестандартного дизайну Citroen C5 Aircross підкуповує своїм французьким шармом і досить енергоємною підвіскою, яка непогано підходить для наших доріг.

За саму доступну версію паркетника українські дилери просять від 739 400 гривень, за які ви отримаєте паркетник у виконанні Feel з базовим 1,6-літровим турбомотором, який на піку розвиває 165 кінських сил. До слова, це єдиний бензиновий агрегат, доступний для цієї моделі.

У наступному виконанні Feel Pack вже є три двигуни на вибір. За паркетник з бензиновим двигуном тут доведеться викласти 777 400 гривень. В цей же час, за 1,5-літровий 130-сильний BlueHDi доведеться доплатити ще 26 400 гривень. На вершині моторної лінійки Citroen C5 Aircross розташувався дволітровий 180-сильний турбодизель, який відмінно поєднує пристойну тягу і прийнятний витрата палива. З таким двигуном кросовер можна купити у виконанні Feel Pack (від 833 400 гривень) або Shine Pack, який дилери оцінили в 896 900 гривень.

До переваг французького паркетника можна віднести конкурентну ціну, яскравий дизайн і наявність економічних дизельних моторів. Та й з коробками передач французи в останні роки добре попрацювали. Замість преселективним роботів тут суцільні «класичні автомати»: 6-ступінчастий для бензинового мотора і 8-діапазонні для «дизелів». А ось відсутність повнопривідної версії можна назвати одним з головних мінусів моделі. Хоча присутність такої трансмісії не завжди виправдано на міському паркетнике, у нас це часто сприймається як помітний недолік.

Subaru Forester

Кросовер Subaru Forester добре продається на батьківщині і користується великим попитом в Північній Америці, а ось у нас ця модель особливих зірок з неба не хапає. «Лісник» до сих пір залишається головним товаром в українських дилерських центрах Subaru, але ось масові споживачі часто ставляться до нього з побоюванням. І дарма.

Думка про ненадійність опозитного мотора часто сильно перебільшена. Головне тут правильно обкатати двигун авто, використовуючи надалі тільки якісні рідини і витратні матеріали при обслуговуванні автомобіля. До того ж, офіційні сервісні центри мають досить помірною ціновою політикою, так що обслуговування цього авто не буде коштувати космічних грошей.

За саму доступну версію паркетника дилерські центри просять від 865 500 гривень, за які ви отримаєте дволітровий Forester з 156-сильним "атмосферником", а ось топових виконань у цій моделі відразу кілька. Для тих, хто шукає не виділяється на вигляд кросовер з хорошим набором сучасних опцій і шкірою в інтер'єрі - краще підійде виконання Premium, яке дилери оцінили від 1 192 600 гривень. Якщо ж до душі яскраві кольорові акценти, а в інтер'єрі можна обійтися комбінованої оббивкою, тоді є сенс придивитися до версії Sport за 1 120 100 гривень.

Втім, навіть в оспортівленном виконанні нам поки недоступний турбомотор, що часто болісно сприймається шанувальниками марки. Для обох топових версій пропонується тільки атмосферна 2,5-літрова 184-сильна «четвірка». Що ж стосується плюсів і мінусів моделі, то до плюсів можна віднести дуже еластичний топовий двигун, чіпку і надійну систему повного приводу і один з кращих воротарів на ринку. Серед мінусів можна виділити високу початкову ціну, а також надмірний апетит моторів. Ну і зі страхами з приводу надійності «боксерів» японцям доведеться ще поборотися.

Hyundai Tucson

Одна з наймолодших моделей в сьогоднішній підбірці, і цим - одна з найцікавіших. Побоювання з приводу покупки корейських авто давно зникли на нашому ринку, що давно довів KIA Sportage, який час від часу стає бестселером в класі і по ринку в цілому, часом відсуваючи RAV4. А якщо врахувати, що в Hyundai вирішили дотримуватися старої цінової політики, можна сказати що потенціал у Tucson сьогодні дуже хороший.

За саму доступну версію Express з дволітровим 156-сильним "атмосферником" у нас сьогодні просять від 704 800 гривень. Причому тут ми можемо спостерігати схожу картину, як і в випадку з RAV4. У початковій версії передбачена установка 6-ступінчастою механіки, а ось за затребувану в цьому класі АКПП доведеться доплатити трохи більше 32 000 гривен.

Тим, хто більше схиляється до дизельних моторів, корейці пропонують зупинитися на 136-сильному 1.6 CRD, який доступний з переднім і повним приводом. Цей мотор з'являється з проміжного виконання Dynamic, так що і ціна у такого автомобіля буде відповідною - від 888 100 гривень. А ось за 230-сильний гібрид, заснований на 1,6-літровому турбомотор, доведеться заплатити 1 009 600 гривень.

За ці гроші ви отримаєте машину в комплектації Dynamic. Що ж стосується найдорожчої версії, то за гібридний автомобіль у виконанні Top українські дилери просять від 1 241 100 гривень, - і це помітно дорожче, ніж коштує більшість його конкурентів. Правда, і їхати така машина повинна набагато азартнії.

В підсумку

Сегмент компактних кросоверів просто переповнений різноманітними пропозиціями, які, в добавок, торгуються в дуже близькому ціновому діапазоні. Самий «низький старт» все ж за Toyota RAV4 - і, можливо, саме цим пояснюється такий значний попит на досить великий кросовер. Однак Mazda і Citroen пропонують не менш привабливі і стильні автомобілі, причому в розпорядженні «француза» ще й лінійка економних тяговиті дизелів. Безсумнівний плюс Subaru - доступна за замовчуванням система постійного повного приводу.

Так що при виборі автомобіля для себе є сенс не дивитися, що беруть інші, а ознайомитися з усім асортиментом. А ще слід власними руками помацати найцікавіші варіанти.