В Україні вірян ПЦУ вдвічі більше, ніж УПЦ МП — дослідження

Серед православних українців 39% є прихожанами Православної церкви України та 16% – прихожанами Української православної церкви Московського Патріархату, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це йдеться у звіті за підсумками соціологічного дослідження, яке проводив Український інститут майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп.

Дослідження поводилося у серпні, в ньому взяли участь 5000 респондентів. З них 72% назвали себе православними.

Ще 13% вказали, що є нерелігійними, 8% — греко-католиками, по 2% зазначили, що є протестантами, належать до релігії, якої немає у переліку, а також обрали варіант "важко сказати", 1% є католиками, 0,3% – мусульманами і 0,2% — іудеями.

Православ’я також є найпоширенішою релігією в усіх макрорегіонах України (79% на Донбасі; по 78% на Півдні і у Центрі; 73% на Сході і 57% на Заході).

Дослідження поводилося у серпні, в ньому взяли участь 5000 респондентів

Серед усіх вікових категорій найбільше респондентів відносять себе до православних християн

Переважна більшість українців, які відносять себе до православ’я, не належить до жодної з єпархій — такий варіант обрали 43% з них. Також досить великою є кількість прихожан Православної церкви України — 39%. Третє місце за кількістю прихожан посіла Українська православна церква Московського патріархату — до неї себе відносять 16% респондентів. Ще 2% обрали варіант "важко сказати" та ще 0,2% — варіант "інше".

"Важливо звернути увагу на те, що православні респонденти усіх вікових категорій переважно не належать до жодної з єпархій. З усіх опитаних православних вірян, віком 18-30 років, 47% назвали себе просто православними та такими, що не відносять себе до якогось патріархату, серед опитаних середнього віку – 43% та серед старшого покоління – 41% так само" , — розповідають автори дослідження.

Переважна більшість українців, які відносять себе до православ’я, не належить до жодної з єпархій

Також прихожан ПЦУ усіх вікових категорій більше, ніж прихожан УПЦ МП. Так, серед старшого покоління такими, що належать до ПЦУ назвали себе 40%, серед людей середнього віку — 39%, серед молоді — 38%.

До таких, що належать до УПЦ МП, себе віднесли 18% респондентів старшого покоління, 16% осіб середнього віку і 12% молоді.

Вірян ПЦУ усіх вікових категорій більше, ніж УПЦ МП.

Крім того, прихожан Православної церкви України найбільше серед мешканців Заходу (55%), найменше — на Донбасі (22%). І навпаки: найбільша кількість вірян, які відносять себе до УПЦ МП, мешкає на Донбасі (59%), найменше — на Заході (23%).