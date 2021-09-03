В Україні вірян ПЦУ вдвічі більше, ніж УПЦ МП — дослідження

В Україні вірян ПЦУ вдвічі більше, ніж УПЦ МП — дослідження

Серед православних українців 39% є прихожанами Православної церкви України та 16% – прихожанами Української православної церкви Московського Патріархату, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це йдеться у звіті за підсумками соціологічного дослідження, яке проводив Український інститут майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп.

Дослідження поводилося у серпні, в ньому взяли участь 5000 респондентів. З них 72% назвали себе православними.

Ще 13% вказали, що є нерелігійними, 8% — греко-католиками, по 2% зазначили, що є протестантами, належать до релігії, якої немає у переліку, а також обрали варіант "важко сказати", 1% є католиками, 0,3% – мусульманами і 0,2% — іудеями.

Православ’я також є найпоширенішою релігією в усіх макрорегіонах України (79% на Донбасі; по 78% на Півдні і у Центрі; 73% на Сході і 57% на Заході).

Дослідження поводилося у серпні, в ньому взяли участь 5000 респондентів
Дослідження поводилося у серпні, в ньому взяли участь 5000 респондентів
Серед усіх вікових категорій найбільше респондентів відносять себе до православних християн
Серед усіх вікових категорій найбільше респондентів відносять себе до православних християн

Переважна більшість українців, які відносять себе до православ’я, не належить до жодної з єпархій — такий варіант обрали 43% з них. Також досить великою є кількість прихожан Православної церкви України — 39%. Третє місце за кількістю прихожан посіла Українська православна церква Московського патріархату — до неї себе відносять 16% респондентів. Ще 2% обрали варіант "важко сказати" та ще 0,2% — варіант "інше".

"Важливо звернути увагу на те, що православні респонденти усіх вікових категорій переважно не належать до жодної з єпархій. З усіх опитаних православних вірян, віком 18-30 років, 47% назвали себе просто православними та такими, що не відносять себе до якогось патріархату, серед опитаних середнього віку – 43% та серед старшого покоління – 41% так само", — розповідають автори дослідження.

Переважна більшість українців, які відносять себе до православ’я, не належить до жодної з єпархій
Переважна більшість українців, які відносять себе до православ’я, не належить до жодної з єпархій

Також прихожан ПЦУ усіх вікових категорій більше, ніж прихожан УПЦ МП. Так, серед старшого покоління такими, що належать до ПЦУ назвали себе 40%, серед людей середнього віку — 39%, серед молоді — 38%.

До таких, що належать до УПЦ МП, себе віднесли 18% респондентів старшого покоління, 16% осіб середнього віку і 12% молоді.

Вірян ПЦУ усіх вікових категорій більше, ніж УПЦ МП.
Вірян ПЦУ усіх вікових категорій більше, ніж УПЦ МП.

Крім того, прихожан Православної церкви України найбільше серед мешканців Заходу (55%), найменше — на Донбасі (22%). І навпаки: найбільша кількість вірян, які відносять себе до УПЦ МП, мешкає на Донбасі (59%), найменше — на Заході (23%).

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