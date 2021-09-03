Барселона розлучилася з відомим футболістом

Барселона розлучилася з відомим футболістом
Фото: twitter.com/besiktas

Опорний хавбек "Барселони" Міралем П'яніч вирушив в оренду до турецького "Бешикташу", який є чинним чемпіоном своєї країни, повідомляє УНИАН.

Про це пише офіційний Twitter стамбульського клубу.

Зірковий півзахисник Боснії та Герцеговини проведе поточний сезон в оренді. "Бешикташ" не буде платити за оренду "Барселоні", але візьме на себе зобов'язання по виплаті зарплати Міралему. Таким чином, каталонці розвантажили свою зарплатну відомість.

31-річний П'яніч зіграє цієї осені проти збірної України у відборі до ЧС-2022. Також в "Бешикташі" він буде грати пліч-о-пліч з колишніми знаменитостями УПЛ - Домагоєм Відою та Алексом Тейшейрою, котрі феєрили в "Динамо" й "Шахтарі" відповідно.

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Союз П'яніча та "Барселони": головне

  • "Барселона" придбала боснійця в "Ювентуса" ще в червні 2020 року за 60 мільйонів євро плюс 5 мільйонів в якості бонусів. Фігурантом цієї угоди став бразилець Артур Мело, котрий у зворотньому шляху вирушив до італійського клубу, покинувши каталонців.
  • За "Барселону" П'яніч зіграв 30 поєдинків, в яких не відзначився результативними діями.
  • Нещодавно ЗМІ писали про потенційне повернення П'яніча до "Ювентусу" і що буцімто тренер туринців Аллегрі зацікавлений в тому, щоб бачити боснійця у своєму колективі. Проте, повернення не сталося.
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