Міжнародні резерви України адекватні за критерієм МВФ - заступник голови НБУ

Міжнародні резерви України після виплати понад $1,3 млрд за єврооблігаціями 1 вересня продовжують перевищувати $30 млрд, заявив заступник голова Нацбанку України Сергій Ніколайчук, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Резерви можна вважати адекватними за критерієм МВФ", - сказав він на організованому інвестгрупою ICU 7-му Українському фінансовому форумі в Києві в п'ятницю.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що банківська система України готова до кредитування, а ні корпоративний сектор, ні населення не є закредитованими, на відміну від багатьох інших країн.

Як вважає Ніколайчук, це може бути хорошим імпульсом для зростання в разі реалізації цього фактора.