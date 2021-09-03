Українців попередили про шахрайство з автомобілями

Державна митна служба України повідомляє про нову шахрайську схему. У соціальних мережах з'явилися фейкові сторінки нібито співробітників митниці. Вони пропонують придбати конфісковану авто- та мототехніку за зниженими цінами, повідомляє 24 Канал.

Про це пише Facebook UkraineCustoms.

У відомстві закликали українців бути особливо обережними і не довіряти шахраям. Також в Держмитниці закликали користуватися виключно інформацією з офіційних джерел, щоб не потрапити в руки до аферистів.

Митники відзначили, що державні виконавці мають право розпоряджатися конфіскованим майном тільки після рішення суду. Закон України передбачає реалізацію конфіскованого майна шляхом проведення електронних торгів. Конфіскат виставляють на продаж на сайті СЕТАМ.

Крім того, товари, які перейшли в розпорядження держави та будуть передані на реалізацію можна подивитися на порталі ProZorro в розділі Продажі (майно). Інформація про передане на реалізацію майну публікується і на сайті Державної митної служби.