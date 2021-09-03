У Києві на вихідних подовжать роботу метро

Роботу метрополітену в Києві буде продовжено на одну годину у ніч із 4 на 5 вересня через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу, повідомляє Деловая столица.

"У ніч з 4 на 5 вересня, у звʼязку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції (початок гри о 21:45), роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину" , — кажуть у метро.

Також можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу, а після закінчення гри — станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

У метрополітені пояснили, що запроваджують обмеження з міркувань безпеки — аби уникнути скупчення пасажирів на платформах.

Пасажирів також закликали дотримуватися маскового режиму.