Затверджено показник зарплати для розрахунку пенсій за квартал

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2021 року, який відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 14,9%, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з даними ПФУ, середня зарплата склала:

Квітень 2021 року - 12 561,59 гривень,

Травень - 12 660,61 гривень,

червень - 14 185,04 гривень,

Таким чином, у червні середня зарплата зросла 14,9% порівняно з березнем (12 349,97 гривень).

Нагадаємо, ПФУ затвердив показник середньої заробітна платня для розрахунку пенсій за 2020 рік у сумі 10 340,35 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата зросла на 12,3%. За 2019 рік цей показник становив 9205,19 гривень.

Автор: Олександр Білоус