Посол Литви в Китаї відкликаний для консультацій через Тайвань

У зв'язку з залученням Вільнюса в дипломатичну суперечку з Пекіном в Литву для консультацій з 4 вересня повертається посол країни в Китаї Діана Міцкявічене, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Посольство Литви в Китаї працює у звичайному режимі" , - йдеться в повідомленні МЗС Литви.

Відзначається, що посла відкликають з урахуванням заяви Китаю від 10 серпня. Тоді через поглиблення зв'язків Литви та Тайваню для консультацій був відкликаний посол КНР у Вільнюсі. МЗС Китаю заявив, що таке рішення викликане бажанням відкрити представництво Тайваню в Литві.

Пекін закликав Вільнюс керуватися принципом "єдиного Китаю". Він означає, що землі Тайваню і континентального Китаю невіддільні та належать одній чітко визначеній Китайській державі.

Підтримку Вільнюсу в дипломатичній суперечці з Пекіном раніше висловив держсекретар США Ентоні Блінкен, глава Комітету у закордонних справах Сенату США Роберт Мендес, а також понад десять членів Конгресу США.