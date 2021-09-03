Посол Литви в Китаї відкликаний для консультацій через Тайвань
У зв'язку з залученням Вільнюса в дипломатичну суперечку з Пекіном в Литву для консультацій з 4 вересня повертається посол країни в Китаї Діана Міцкявічене, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Посольство Литви в Китаї працює у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні МЗС Литви.
Відзначається, що посла відкликають з урахуванням заяви Китаю від 10 серпня. Тоді через поглиблення зв'язків Литви та Тайваню для консультацій був відкликаний посол КНР у Вільнюсі. МЗС Китаю заявив, що таке рішення викликане бажанням відкрити представництво Тайваню в Литві.
Пекін закликав Вільнюс керуватися принципом "єдиного Китаю". Він означає, що землі Тайваню і континентального Китаю невіддільні та належать одній чітко визначеній Китайській державі.
Підтримку Вільнюсу в дипломатичній суперечці з Пекіном раніше висловив держсекретар США Ентоні Блінкен, глава Комітету у закордонних справах Сенату США Роберт Мендес, а також понад десять членів Конгресу США.