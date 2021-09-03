Зеленський пояснив, чому Україна не може ввести подвійне громадянство

Законодавство щодо подвійного громадянства в Україні не може бути універсальним. Це питання складне — через те, що в окупованому Криму, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Росія проводить примусову паспортизацію українців, повідомляє Дом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету (Каліфорнія, США) 2 вересня.

"Я виступаю за подвійне громадянство. Українські парламентарі розглядають це питання. Але дуже важливо тут — чи дійсно це на часі саме сьогодні. Бо є складнощі. Відносно тимчасової окупації нашого українського півострова. Ви знаєте правду, що є паспортизація, була вона довгою, понад 20 років проводилася паспортизація російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованої частини Донбасу" , — сказав президент.

Зеленський зазначив, що в мирний час це питання парламентарі могли б швидко проголосувати, зробивши його пріоритетним.