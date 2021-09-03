Зеленський побажав Білорусі стати вільною, як Україна

Президент України Володимир Зеленський висловив побажання Білорусі стати вільною та демократичною країною, як Україна, а білорусам вижити, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Я бажаю вам (Білорусі - ред) результату, того самого, який отримала Україна - вона демократична й дуже вільна. Я вам цього бажаю - вижити. І це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, ваше життя, мистецтво - сильніше, ніж будь-який уряд. А урядів вічних не буває. Нехай живе Білорусь" , - сказав Зеленський, спілкуючись зі студентами Стенфордського університету.

Так президент відповів на запитання, що він може порадити білорусам в умовах сформованої в Білорусі політичної обстановки, водночас додавши, що "не бажає Білорусі пройти той важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна".