Біржова ціна на газ в Україні встановила історичний рекорд

Ціни на природний газ на ТБ «Українська енергетична біржа» (УЕБ) у ході аукціону 2 вересня встановили новий історичний максимум, перевищивши 20 000 грн/тис куб м (з ПДВ) на умовах передоплати. Це також найвищі ціни на ринку з його відкриття у 2015р, повідомляє ExPro.

ТОВ «Укр Газ Ресурс» продало 50 тис куб м ресурсу вересня за ціною 20 100 грн/тис куб м (з ПДВ). Загалом, 5 лотів по 10 тис куб м, умови оплати – передоплата до 7 вересня. Варто зазначити, що це перший продаж газу компанією на УЕБ. Востаннє компанія виходила на біржу у грудні 2020р.

«Бачимо, що ціни ростуть і вже є покупці, які готові купувати за такими цінами, це хороша новина для нас», - зазначив представник компанії.

Основна причина росту цін на природний газ в Україні – ріст котирувань на європейських хабах під впливом ряду причин. З 1 вересня транзит російського газу через Україну знизився на 15 млн куб м на добу.

Крім того, знизились поставки по газопроводу «Ямал-Європа» - з 2,5 до 2,1 млн куб м на годину.

Росту цін також сприяло припинення відвантажень з LNG терміналів США у зв’язку з небезпекою від урагану Ida біля південного узбережжя Північної Америки. В свою чергу, Бразилія планує нарощувати імпорт американського LNG, що може створити додатковий дефіцит на ринках Європи та Азії.