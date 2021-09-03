Божевілля газових цін. Як Газпром ставить на вуха Європу

Ціна на газ на європейських біржах зросла до рекордних значень — російський постачальник маніпулює ситуацією напередодні опалювального сезону, попутно вирішуючи політичні завдання, повідомляє Деловая столица.

Серпень став місяцем рекордного зростання цін на газ на європейському ринку. Дійшло до паніки серед газових трейдерів — вони побоювалися недобору в сховищах газу під час майбутнього зимового опалювального сезону. Так, німецькі сховища в середині серпня були заповнені на 53% проти минулорічних 90%.

В цілому на європейських газових хабах ціна варіюється від $620 до $630 (без урахування податку на додану вартість).

На тлі скорочення обсягів транзиту газу в Європу "Газпром" для поточного споживання розпродавав газ зі своїх європейських сховищ. Власне, це і стало причиною сплеску цін — європейці злякалися, що можуть взимку зіткнутися з дефіцитом газу.

Куди подівся весь газ?

Отже, високі ціни на газ — перш за все наслідок низького рівня запасів в північно-західних газосховищах Європи і початку опалювального сезону, що наближається. На початку серпня "Газпром" знизив обсяги закачування газу в найбільші сховища Європи: в ПСГ Австрії, Німеччини та Нідерландів. Як результат, запаси газу в європейських підземних газових сховищах зараз рекордно низькі за всю історію.

В "Газпромі" таку ситуацію пояснюють тим, що, мовляв, компанія спершу повинна наповнити газом власні російські сховища після рекордного скорочення запасів минулої зими.

Нервозності ринку додає те, що "Газпром" припинив продаж додаткових обсягів поставок газу на 2022 р. на своїй електронній площадці. Він продавав там невеликі обсяги, близько 1% річного експорту, але тим не менше. Дефіцит зберігається, ціни ростуть, і ніхто не знає, скільки це ще триватиме. Як і небажання "Газпрому" нарощувати поставки в Європу через українську ГТС.

Додамо сюди дещо дивну пожежу, що сталася в ніч на 5 серпня на заводі "Газпрому" по первинній переробці газового конденсату під Новим Уренгоєм. Через аварію поставки по трубопроводу "Ямал — Європа" скоротилися, а ціни виросли. Завод входить в дочірню структуру "Газпрому" — "Газпром переробка". Це частина Уренгойського газодобувного комплексу.

Після повідомлень про пожежу прокачування газу по трубопроводу "Ямал — Європа" знизилося вдвічі, до 1 млн куб. м на годину. Але вже до ранку наступного дня обсяги зросли до 1,5-1,6 млн куб. м. Однак "Газпром" в повній мірі використав пожежу в своїй PR-кампанії із залякування європейців. ЗМІ рясніли заголовками на кшталт "Газпром проаналізує вплив пожежі на заводі на поставки в ЄС".

Ще один фактор зростання цін — те, що зараз в Європу надходить дуже мало зрідженого природного газу (ЗПГ). Ринкова ситуація така, що ЗПГ в великих кількостях йде на азіатські ринки, де дуже сильно зростає споживання газу. Найбільш високий попит забезпечує Китай, який нарощує виробництво електроенергії за рахунок газу, а не вугілля. Японія і Південна Корея також традиційно споживають багато ЗПГ.

"Газпром" рахує прибуток

Розберемося, чому "Газпром", по суті, свідомо створив ситуацію дефіциту газу, щоб показати європейцям необхідність запуску і повноцінної роботи "Північного потоку-2".

2 вересня про це практично прямо заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер. На селекторній нараді, приуроченій до Дня працівника нафтової і газової промисловості РФ, він сказав: "Ще до кінця цього року, в цей опалювальний сезон, ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу" Північний потік-2" на європейський ринок. З російського боку створені всі необхідні потужності".

Одночасно з побоюваннями європейців через подорожчання напередодні опалювального сезону газу голова "Газпрому" зіграв і на екологічній повістці. Він нагадав, що маршрут поставки від Ямалу через Балтику до Європи має низький вуглецевий слід — в 5,6 рази нижче в порівнянні з коридором, який йде через територію України.

"Газпром" зараз взагалі отримує надприбутки. Як випливає з його звіту за перше півріччя 2021-го, чиста виручка російського монополіста від продажу газу в Європу та інші країни склала 1,458 трлн рублів ($20 млрд), перевищивши аналогічний показник допандемійного 2019-го на 1,7%. Цінні папери компанії після публікації звіту торгувалися по 305,5 руб. за штуку — це 13-річний рекорд.

І зараз все виглядає так, що друге півріччя для "Газпрому" буде не менш прибутковим. Адже саме в день публікації звіту (30 серпня) європейські ціни перевищили $600 за тисячу кубометрів. Для порівняння: в минулому році в першому півріччі "Газпром" продавав сировину на межі рентабельності — близько $100-110 за тис. куб. м. А тепер чистий прибуток газового гіганта значно перевищує прогнози, тому що середня експортна ціна продажу газу в далеке зарубіжжя в II кварталі 2021 р. зросла вдвічі, з $110 до $224 за тис. куб. м в порівнянні з 2020 р.

І ось тепер "Газпром" розраховує на ще більші прибутки після запуску газопроводу "Північний потік-2". Судячи з усього, росіяни хочуть представити його в якості справжнього рятівника для європейців, наляканих газовими сховищами, що спустошуються. Не випадково, напевно, за даними Bloomberg, 80% професійних аналітиків фондового ринку рекомендують купувати акції "Газпрому". І це — незважаючи на те, що США навряд чи знизять пресинг на компанію, незалежно від того, коли і як відбудеться пуск СП-2. Та й в Німеччині, як і раніше, відмовляються вважати компанію Nord Stream AG (оператора газопроводу) незалежною — а значить, вона не відповідає вимогам Газової директиви ЄС.

Однак Москва вже приготувала дуже вагомий контраргумент: запуск СП-2 дозволить знизити ціни на газ в Європі і швидко заповнити сховища. З огляду на те, що розвиток зеленої енергетики в ЄС йде не так швидко, як планувалося, а економіка сильно постраждала від пандемії, фактор ціни дійсно може стати вирішальним. Показовий момент: саме в Німеччині немає паніки з приводу сховищ, що спустошуються, і зростаючих цін. Все виглядає так, що керівництво країни отримало від Кремля якісь гарантії.

Доведеться змиритися з тим, що зараз — хороший рік для "Газпрому". Україні ж варто розраховувати на досить теплу зиму і на ймовірний відкат цін на європейських біржах. Крім того, доходи російських газовиків може підкосити уповільнення європейської економіки в разі введення нових карантинних обмежень через нові штами коронавіруса.

Автор: Денис Стаджі