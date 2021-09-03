Кава і мотоцикли: Як проходить звичайний день Бреда Пітта
Голлівудський актор знявся в дуже красивій рекламній кампанії кавоварок італійського бренду. Сам Пітт не тільки став головним героєм але і розробив сюжет відео, повідомляє Сегодня.
У ролику показаний звичайний день Бреда Пітта. Актор катається по Лос-Анджелесу на мотоциклі, купує кавові зерна, а повернувшись додому, насолоджується чашкою свіжозвареної кави.
Також над відео працювали і інші голлівудські професіонали. Цікаво, що над сюжетом працював і сам Пітт.