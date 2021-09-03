Кава і мотоцикли: Як проходить звичайний день Бреда Пітта

Голлівудський актор знявся в дуже красивій рекламній кампанії кавоварок італійського бренду. Сам Пітт не тільки став головним героєм але і розробив сюжет відео, повідомляє Сегодня.

Голлівудський актор показав свій звичайний день
Фото: instagram.com/delonghiofficial

У ролику показаний звичайний день Бреда Пітта. Актор катається по Лос-Анджелесу на мотоциклі, купує кавові зерна, а повернувшись додому, насолоджується чашкою свіжозвареної кави.

Також над відео працювали і інші голлівудські професіонали. Цікаво, що над сюжетом працював і сам Пітт.

Бред Пітт для De'Longhi
Фото: instagram.com/delonghiofficial

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Фото: instagram.com/delonghiofficial

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