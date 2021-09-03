Щоб улюблена пара взуття не розвалилася: як випрати кросівки в машинці

Кросівки — важливий атрибут будь-якого гардероба. Це практичне, зручне і, головне, стильне взуття. Але вони швидко вбирають піт, через що набувають огидного запаху. Як позбавитися від неприємного "аромату", виправши їх в пральній машині, і при цьому зберегти їх форму, повідомляє Ukr.media.

Як прати кросівки в пральній машині:

для початку витягніть із взуття устілки і шнурки;

промийте їх під проточною водою, щоб позбутися від згустків бруду і камінчиків;

покладіть пару кросівок в спеціальний мішок, щоб вони не билися один об одного під час прання (також можна замотати їх в рушник). Важливо не забивати барабан повністю, тому періть за один раз не більше двох пар;

виберіть відповідний режим прання: в деяких машинках він передбачений, але якщо його немає, встановіть найбільш щадний режим — 30-градусна температура, без віджимання і сушки;

використовуйте рідкі порошки і гелі, щоб уникнути розводів;

після прання обробіть взуття просоченням і добре просушіть, не використовуючи при цьому фен, батареї і уникаючи сонячного світла.

Які кросівки не можна прати:

замшеві — це дуже "примхливий" матеріал, який необхідно чистити насухо, використовуючи спеціальні засоби;

шкіряні — можуть деформуватися в процесі прання;

кросівки зі стразами, блискітками і заклепками — всі прикраси відлетять під час прання.



