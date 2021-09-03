ДФС провела ряд обшуків на АЗС "БРСМ"

ДФС провела ряд обшуків на АЗС "БРСМ"

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби України провели ряд санкціонованих районним судом Києва обшуків на автозаправних станціях однієї з відомих мереж, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як стверджує enkorr, судячи з фотографії, яку виклала ДФС, обшуки проходили на АЗС "БРСМ-Нафта".

"Згідно з висновками судової експертизи встановлено, що якість палива, яке зберігається на одному з нафтосховищ компанії в Київській області, не відповідає вимогам державних стандартів України", - пояснили в службі.

Як відзначили в ГФС, в результаті слідчих дій на АЗС виявлено документи, що підтверджують поставку даного палива з вищезгаданого нафтосховища.

"Реалізація неякісного палива на цих АЗС зупинена. Триває досудове розслідування", - поінформували в ГФС.

За даними enkorr, днями мережау "БРСМ-Нафта" обмежила реалізацію бензину марки А-95 і дизпалива на станціях Києва та області.

Мережа "БРСМ-Нафта" в даний час налічує 210 АЗК в Україні.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics