ДФС провела ряд обшуків на АЗС "БРСМ"

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби України провели ряд санкціонованих районним судом Києва обшуків на автозаправних станціях однієї з відомих мереж, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як стверджує enkorr, судячи з фотографії, яку виклала ДФС, обшуки проходили на АЗС "БРСМ-Нафта".

"Згідно з висновками судової експертизи встановлено, що якість палива, яке зберігається на одному з нафтосховищ компанії в Київській області, не відповідає вимогам державних стандартів України", - пояснили в службі.

Як відзначили в ГФС, в результаті слідчих дій на АЗС виявлено документи, що підтверджують поставку даного палива з вищезгаданого нафтосховища.

"Реалізація неякісного палива на цих АЗС зупинена. Триває досудове розслідування", - поінформували в ГФС.

За даними enkorr, днями мережау "БРСМ-Нафта" обмежила реалізацію бензину марки А-95 і дизпалива на станціях Києва та області.

Мережа "БРСМ-Нафта" в даний час налічує 210 АЗК в Україні.