Розрахована безпечна тривалість місії на Марсi

Розрахована безпечна тривалість місії на Марсi

Тривале перебування на Червоній планеті загрожує здоров'ю астронавтів розвитком онкозахворювання, повідомляє Корреспондент.

Місія на Марс може бути небезпечною для здоров'я космонавтів. У зв'язку з цим, вчені розрахували безпечний період для її проведення. Про це пише The Next Web.

Перебування на Червоній планеті загрожує космонавтам розвитком онкології і гострої променевої хвороби. Таку загрозу надає випромінювання Сонця, зірок і галактик.

Розрахунок вчених показав, що астронавти можуть безпечно перебувати на Марсі не більше чотирьох років.

Експерти об'єднали геофізичні моделі випромінювання частинок з моделюванням того, як воно може вплинути на людей.

Таким чином вони з'ясували, що товщина обшивки космічного корабля може зіграти важливу роль у безпеці. Товстий матеріал, навпаки, може збільшити дози опромінення.

Також з'ясовано, що оптимальним часом для польоту на Червону планету є пік сонячної активності. В цей час найнебезпечніші частки з віддалених галактик відзначаються підвищеною сонячною активністю.

Нагадаємо, управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA шукає добровольців для участі в проекті з моделювання життя на Червоній планеті

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