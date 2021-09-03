Розрахована безпечна тривалість місії на Марсi

Тривале перебування на Червоній планеті загрожує здоров'ю астронавтів розвитком онкозахворювання, повідомляє Корреспондент.

Місія на Марс може бути небезпечною для здоров'я космонавтів. У зв'язку з цим, вчені розрахували безпечний період для її проведення. Про це пише The Next Web.

Перебування на Червоній планеті загрожує космонавтам розвитком онкології і гострої променевої хвороби. Таку загрозу надає випромінювання Сонця, зірок і галактик.

Розрахунок вчених показав, що астронавти можуть безпечно перебувати на Марсі не більше чотирьох років.

Експерти об'єднали геофізичні моделі випромінювання частинок з моделюванням того, як воно може вплинути на людей.

Таким чином вони з'ясували, що товщина обшивки космічного корабля може зіграти важливу роль у безпеці. Товстий матеріал, навпаки, може збільшити дози опромінення.

Також з'ясовано, що оптимальним часом для польоту на Червону планету є пік сонячної активності. В цей час найнебезпечніші частки з віддалених галактик відзначаються підвищеною сонячною активністю.

Нагадаємо, управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA шукає добровольців для участі в проекті з моделювання життя на Червоній планеті