Екс-"слуга" пригрозив вирвати кадик Гордону через Лукашенка

Колишній "слуга народу" Євгеній Шевченко, відомий своїми проросійськими заявами й зустрічами з Олександром Лукашенком, пригрозив "вирвати кадик" журналісту Дмитрові Гордону, повідомляє УНІАН.

У своєму Телеграм-каналі Шевченко обурився недавніми словами Гордона в інтерв'ю з репером Моргенштерном, в якому журналіст розкритикував Лукашенка за репресії проти своїх опонентів.

"Гордон в інтерв'ю з Моргенштерном заявив, що до Лукашенка їздити не можна. Ті, хто це роблять... А купувати бітум сотнями тисяч тонн у Лукашенка можна? А їздити по нових дорогах з цього бітуму подобається? Свої ж заводи угрохали за допомогою американської демократії, тепер доводиться все купувати у стабільно прогнозованої диктатури. Гордон, викликаю тебе на поєдинок. Хочеш в залі кадик тобі вирву, хочеш в прямому ефірі розберемося" , - написав одіозний депутат.

"Якщо ти чоловік, а не дівчинка, що образилася на Лукашенка" , - додав він наостанок.

Відповіді Гордона на вказане "запрошення" поки немає.