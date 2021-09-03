Екс-"слуга" пригрозив вирвати кадик Гордону через Лукашенка
Колишній "слуга народу" Євгеній Шевченко, відомий своїми проросійськими заявами й зустрічами з Олександром Лукашенком, пригрозив "вирвати кадик" журналісту Дмитрові Гордону, повідомляє УНІАН.
У своєму Телеграм-каналі Шевченко обурився недавніми словами Гордона в інтерв'ю з репером Моргенштерном, в якому журналіст розкритикував Лукашенка за репресії проти своїх опонентів.
"Гордон в інтерв'ю з Моргенштерном заявив, що до Лукашенка їздити не можна. Ті, хто це роблять... А купувати бітум сотнями тисяч тонн у Лукашенка можна? А їздити по нових дорогах з цього бітуму подобається? Свої ж заводи угрохали за допомогою американської демократії, тепер доводиться все купувати у стабільно прогнозованої диктатури. Гордон, викликаю тебе на поєдинок. Хочеш в залі кадик тобі вирву, хочеш в прямому ефірі розберемося", - написав одіозний депутат.
"Якщо ти чоловік, а не дівчинка, що образилася на Лукашенка", - додав він наостанок.
Відповіді Гордона на вказане "запрошення" поки немає.