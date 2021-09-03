День підприємця: як за п'ять років змінилася кількість ФОПів і компаній

Українські бізнесмени готуються відзначати день підприємця, який з 1999 року святкується 5 вересня. За останні п'ять в країні помітно зросла кількість підприємств, які працюють як юридичної особи, - на 118 тисяч. А ось фізосіб-підприємців (ФОПів) стало менше - на 25 тисяч, повідомляє Обозреватель.

Але ось що важливо: кількість "ФОПів" з 2017 року практично весь час зростало. Причиною загального зменшення в порівнянні з 2016 роком стало масове закриття ФОПів в кінця 2016 – початку 2017 року. Фізособи-підприємці почали зніматися з реєстрації через введення обов'язкової сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску, 22% від мінімальної зарплати).

Як змінювалося кількість "ФОПів" з 2016 по 2021 рік. Джерело: Опендатабот

Скільки юросіб-підприємств працювало в Україні (за даними Держстату без урахування політпартій, держорганів, профспілок, релігійних і благодійних організацій, ОСББ і т.д.):

в 2016 році - 981,9 тис .;

в серпні 2021 року - 1,1 млн.

Скільки "ФОПів" були активними (за даними Опендатабот):

в 2016 році - 1,98 млн;

в серпні 2021 року - 1,95 млн.

Нагадаємо, День підприємця став офіційним святом в кінці 1998 року - указ про це підписав тодішній президент України Леонід Кучма. Свято було створено, щоб підкреслити важливу роль бізнесу і бізнесменів у розвитку української економіки. Вперше День підприємця відзначали 5 вересня 1999 року.