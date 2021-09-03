София Ротару в легкому вбранні на відпочинку: сімейне фото

Онука української співачки Софії Ротару – 20-річна Софія Євдокименко – поділилася з шанувальниками знімком, на якому показала своїх батьків і бабусю в яскравому образі. Сім'я позувала на відпочинку в Італії, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото Євдокименко опублікувала на сторінці в Instagram. ﻿На знімку онука Ротару позувала в чорній сукні з вирізами, а на задньому фоні виднілися сама артистка, її син Руслан і невістка Світлана.

Ротару була одягнена в довге вбрання з рожевим квітковим принтом, її син – у білу сорочку і джинси, а невістка – у темну сукню. Крім того, знаменита співачка була в сонцезахисних окулярах, а волосся вона вирішила зібрати у хвіст.