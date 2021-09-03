Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною

Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною

Президент РФ Володимир Путін розраховує, що рано чи пізно відносини з Україною будуть відновлені в повноформатному масштабі, повідомляє "Интерфакс".

"Звичайно, я дуже на це розраховую, бо вважаю, що та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо, є абсолютно ненормальною, неприродною. Рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано - чим раніше, тим краще, - в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною", - сказав Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму.

За його словами, не одне покоління українських політиків приходить до влади з гаслами за відновлення відносин з Росією, а потім "безпардонним чином обманює своїх виборців і відкручує реальну політику в зовсім іншому напрямку".

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