Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/16 фіналу

Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/16 фіналу

Третього вересня відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Процедуру провели силач Василь Вірастюк та екс-футболіст "Динамо" Анатолій Дем'яненко, повідомляє УНИАН.

Результати жеребкування:

"Гірник-Спорт" - "Львів"

"Альянс" - "Минай"

"Миколаїв" - "Рух"

"Волинь" - "Маріуполь"

"Епіцентр" - "Металіст 1925"

"ВПК-Агро" - "Дніпро-1"

"Металіст" - "Десна"

"Прикарпаття" - "Чорноморець"

"Таврія" - "Олександрія"

"Оболонь" - "Верес"

ЛНЗ - "Інгулець"

Кубок України 2021-2022: що потрібно знати

  • Базовий день проведення матчів 1/16 фіналу - 22 вересня.
  • В 1/8 фіналу до інших команд приєднаються "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла". 27 жовтня - базовий день матчів цієї стадії.
  • На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
  • Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.
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