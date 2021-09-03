Посилити карантин в Україні можуть наприкінці вересня - прогноз

Україна перетнула граничні показники захворюваності коронавірусною інфекцією й опинилася на порозі виходу з "зеленої" зони епідемічної небезпеки. Про це йдеться в новому прогнозі, опублікованому Київською школою економіки, повідомляє Вести.

Коефіцієнт перетнув гранично допустиме для "зеленої" зони значення в 4%. Темпи добової госпіталізації прискорилися на 15% за тиждень. Антирейтинг за кількістю нових випадків очолює Чернівецька область.

Якщо темпи захворюваності не знизяться найближчими днями, то Нацкомісія з питань ТЕБ та НС може прийняти рішення про вихід України з "зеленої" зони. Регіони розподілять по рівню епідемічної небезпеки, відповідно до яких посилять карантинні обмеження.

Як зазначає керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, поточна ситуація все ще залишається контрольованою, однак навантаження на медичну систему продовжує зростати. Зайняте кожне п'яте "ковідне" ліжко, на 14% зайняті ліжка "з киснем".