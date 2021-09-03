Призер Олімпіади отримав квартиру в Запоріжжі

Срібний призер Олімпіади в Токіо Парвіз Насібов отримав квартиру в Запоріжжі, повідомляє УНИАН.

Як повідомили в Запорізькій облдержадміністрації, ключі від житла Насібову вручили за дорученням президента, а придбали за кошти обласного бюджету та коштів Малобілозерської громади.

В області планують відзначити земляків, які стали медалістами Паралімпійських ігор і вже шукають для цього кошти.

Фото: Запорізька ОДА

Насібов сам обирав майбутнє житло й вже став її повноцінним власником.

"Я щасливий мати власну квартиру, де, впевнений, надалі житимуть і мої діти. Приємно бачити, що Запорізький край цінить своїх спортсменів і радо допомагає нам. Я також хочу подякувати главі держави, керівництву обласної державної адміністрації та всім причетним до цього" , - цитує прес-служба ОДА слова спортсмена.

Фото: Запорізька ОДА

4 серпня український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов у фіналі Олімпійських ігор програв представнику Ірану Мохаммаду Резі Гераї, котрий є чемпіоном Азіатських Ігр 2019-го. Медаль Насібова тоді стала другою срібною для України в Токіо.

Нагадаємо, що у півфіналі українець в драматичному поєдинку здолав представника Єгипту Ахмеда Ель-Саєда.

Насібов, який виступає у вазі до 67 кг, на шляху до фіналу також прибрав Фредріка Б'єррехуса з Данії (5:1), а також віце-чемпіона світу, представника ОКР Артема Суркова (українець переміг внаслідок останньої активної дії у сутичці).