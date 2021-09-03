Ліонелю Мессі мало не зламали ногу в матчі з Венесуелою

Зірковий нападник збірної Аргентини і ПСЖ Ліонель Мессі мало не заробив перелом ноги після грубого фолу з боку венесуельського захисника Адріана Мартінеса, повідомляє Обозреватель.

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" зумів продовжити матч і допоміг своїй національній команді здобути виїзну перемогу з рахунком 3:1.

На 25-й хвилині зустрічі Мартінес вийшов на заміну, а вже на 32-й відправився в роздягальню, побачивши перед собою червону картку. Мессі прокинув м'яч повз суперника, а той вдарив його шипами в область коліна. На стоп-кадрі видно, як нога аргентинця вивернулася у зворотну сторону.

Залишившись у меншості, Венесуела, яка і так вважалася аутсайдером зустрічі, пропустила один гол на останніх хвилинах першого тайму, а потім ще два в другому.

Відзначимо, що своїми діями Мартінес підставив нападника "Динамо" Еріка Раміреса, оскільки головний тренер збірної пожертвував саме гравцем киян, коли випускав на поле додаткового захисника замість вилученого гравця.

Після семи турів Аргентина впевнено йде на другому місці в кваліфікації з 15 очками в активі й відстає від Бразилії на шість пунктів. П'ятикратні чемпіони світу віиграли усі матчі в цьому відборі. Венесуела замикає таблицю з чотирма балами.