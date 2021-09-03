В Україну йде циклон Philipp: де чекати похолодання і дощів

Мінлива погода в Україні очікується цими вихідними, 4-5 вересня, її частково визначатиме циклон Philipp. Так, частину регіонів чекають зниження температури повітря й дощі, водночас подекуди буде ще спекотно та сухо, повідомляє Обозреватель.

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Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко, опублікувавши погодні карти. Про похолодання у країні свідчить і прогноз Укргідрометцентру.

За словами метеорологині, 4 вересня частина регіонів опиняться під дією холодного атмосферного фронту зазначеного циклону. Через це можливі періодичні опади з проясненнями.

Уже 5 вересня антициклон витіснить Philipp, тому в більшості регіонів дощів не очікується. Опади в неділю зачеплять лише ліву північну частину країни.

Температура повітря, підкреслила Діденко, цими вихідними не буде високою. Протягом дня очікується переважно +14… 19, на півдні тепліше – в межах +19… +24.

Циклон Philipp визначатиме погоду в Україні 4-5 вересня. Джерело: Facebook Наталії Діденко

У Києві на 4-5 вересня синоптикиня спрогнозувала періодичні дощі, холодні ночі й +15… +16 вдень.

За даними Українського гідрометцентру, у суботу дощитиме в окремих районах Закарпаття, Прикарпаття, Буковини, Тернопільщини, Хмельниччини, Вінниччини, Черкащини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Херсонщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Харківщини, Донеччини та Луганщини.

Прогноз щодо дощів в Україні 5 вересня. Джерело: Facebook Наталії Діденко

Температура вночі +8… +11, на півдні тепліше – в межах +10… +14. Вдень на більшості території країни +15… +17, на кілька градусів вище в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях, на півдні +21… +23. Вітер північно-східного і північно-західного напрямків, 5-10 м/с.

Погода на 4 вересня в Україні. Джерело: meteo.gov.ua

У неділю, 5 вересня, дощі ймовірні на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. У решті регіонів переважно буде хмарно з проясненнями, але сухо.

Погода на 5 вересня в Україні. Джерело: meteo.gov.ua

Вночі температура повітря опуститься до +5… +7 градусів, у південних областях подекуди +7… +9 та +10… +14. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15… +17, частково в центрі, на сході +16… +18, на Закарпатті й півдні +18… +22. Вітер різних напрямків, 5-10 м/с.

Пожежна небезпека. Джерело: meteo.gov.ua

Упродовж вихідних і 6 вересня на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.