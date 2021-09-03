Зеленський: Озброєння, яке постачається зі США - не для продажу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що озброєння, яке закуповується або постачається з США в Україну, необхідне для посилення обороноздатності української армії, а не для продажу третім країнам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Коли я приїжджаю до США і дякую за підтримку адміністрацію президента Байдена, і коли ми говоримо про закупівлю, постачання зброї з США (в Україну - ІФ) або ж про закупівлю морських катерів з Європи для посилення нашої держави, обороноздатності, армії, тому що у нас наразі триває війна на сході країни, - це свідчить про те, що мій пріоритет, а ми нічого не готові просто так продавати і за мене цього не може бути, - щоб уся ця зброя була необхідна саме для потужності української армії" , - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання студентів Стенфордського університету (США, Каліфорнія).